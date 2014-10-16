В поселке Посьет появился новый спортивный объект. На открытие универсальной спортивной площадки собрались жители поселка от мала до велика. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Долгожданная универсальная площадка – главная спортивная арена в поселке – официально принята в строй. Учащиеся посьетской школы специально подготовили праздничную программу в честь такого события.

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «В первую очередь хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие в строительстве этой спортивной площадки, потому что сегодня она была открыта и будет способствовать развитию физической культуры и спорта в поселке Посьет, это практически южная точка Приморского края».

На новом мини-стадионе можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон. Здесь установлены уличные тренажеры, есть освещенные трибуны для зрителей. Спортплощадка открыта для всех жителей поселка с утра до позднего вечера.

Алена Башмакова, ученица 4 класса СОШ п. Посьет: «Здесь раньше был такой стадион, на котором не получилось бы поиграть, а сейчас он стал намного лучше, и не открытая земля, на которую можно было упасть и себе что-нибудь разбить, а помягче уже. Мне очень нравится, что появился новый стадион».

Виктор Пухальский, ученик 10 класса СОШ п. Посьет: «Ждали это событие очень долго, смотрели за стройкой, следили, спрашивали, когда построят, в каких условиях будут происходить игры. Мы думаем, здесь тренироваться постоянно, чтобы привыкнуть к этому полю. Мы уже привыкли почти, я уже привык, и приглашать другие команды на соревнования сюда».

За четыре года на территории Приморья введено в эксплуатацию более 50-ти универсальных спортивных площадок. Краевая администрация планирует и дальше продолжать строительство таких современных спортобъектов, чтобы все жители региона могли заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]