Всем морякам с теплохода «Sidimi» в порту Находка погасили долги по зарплате

Экипаж теплохода «Sidimi» (флаг Белиза, экипаж российский), отказавшийся выходить в рейс в порту Находки до полного погашения долгов по зарплате, получил всю задолженность полностью. Но благодарности моряков удостоился не судовладелец, а профсоюз моряков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РПСМ.

Всем морякам с теплохода «Sidimi» (IMO 8501414, флаг Белиза), обратившимся за помощью в Российский профсоюз моряков (РПСМ), полностью погасили задолженность по зарплате. Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов, моряки поблагодарили профсоюз за помощь перед тем, как судно покинуло порт Находки.

Напомним, на прошлой неделе в ДВРО РПСМ поступило заявление от четырёх членов экипажа теплохода «Sidimi» с жалобой на многомесячную задержку зарплаты в размере полутора миллионов рублей. Как только «Sidimi» прибыл в находкинский порт, инспекторы РПСМ посетили судно и подтвердили задолженность. Благодаря действиям профсоюза жалоба была перенаправлена портовым властям и в транспортную прокуратуру, а судно – задержано до полного погашения долга. В итоге судовладелец уступил законным требованиям моряков.

Стоит отметить, что владелец судна «Sidimi» – компания Inderton Ltd S. A. задолжал зарплату морякам ещё на одном теплоходе – «Samarga» (IMO 8501402, флаг Того). На прошлой неделе судно пришло в порт Владивосток, где морякам помогли представители профсоюза. Жалобы членов экипажа были направлены капитану порта. Как только судовладелец удовлетворил требования, моряки подтвердили, что претензий не имеют, и судно продолжило рейс.

Отметим, что компания Inderton Ltd S. A. хорошо известна в РПСМ. В 2015 году профсоюз неоднократно помогал морякам сразу с нескольких её судов получить задолженность по зарплате. Проблемы не ушли в 2016 году и, как даёт понять произошедшее, не исчезнут они и в 2017-ом. Пока что все возникавшие трудовые конфликты заканчивались благополучно, однако стоит ли трудоустраиваться в компанию, которая практикует невыплату зарплаты – решать самим морякам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]