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В среду в Приморье будет дождливо и пасмурно

В среду в Приморье будет дождливо и пасмурно

В среду, 24 мая, на юге Дальневосточного региона погодные условия по-прежнему будет определять высотная фронтальная зона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.

Во Владивостоке в среду облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+9 °С, максимальная днем +13…+16 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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