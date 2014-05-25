В среду в Приморье будет дождливо и пасмурно
В среду, 24 мая, на юге Дальневосточного региона погодные условия по-прежнему будет определять высотная фронтальная зона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.
Во Владивостоке в среду облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+9 °С, максимальная днем +13…+16 °С.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
15.05.2017 Во вторник в Приморье вернется тепло
-
11.05.2017 На выходных в Приморье будет холодно и дождливо
-
11.04.2017 Погода в Приморье на неделю: тепло вернётся к выходным
-
09.09.2016 В выходные во Владивостоке будет прохладно, но без осадков
-
07.06.2016 В Приморье туманно и дождливо
-
25.05.2014 В понедельник во Владивостоке ожидается сильный дождь
Добавить комментарий