Суд Владивостока вынес приговор мужчине, устроившему кровавую расправу возле "Виски-бара"
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к восьми годам колонии строгого режима местному жителю, называвшему себя участником "Бойцовского клуба", за убийство мужчины. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в ночь на 11 октября 2016 года возле дома на улице Семеновская, д. 12 в городе Владивостоке, возле увеселительного заведения «Виски-бар» двое мужчин приставали к девушке. За нее вступились молодые люди, возникла драка, в ходе которой один из пристававших нанес удар ножом по телу одного из мужчин, и убил.
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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