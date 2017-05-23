Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:05
  1

Суд Владивостока вынес приговор мужчине, устроившему кровавую расправу возле "Виски-бара"

Суд Владивостока вынес приговор мужчине, устроившему кровавую расправу возле

Фото: Newsbox24.tv

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к восьми годам колонии строгого режима местному жителю, называвшему себя участником "Бойцовского клуба", за убийство мужчины. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 11 октября 2016 года возле дома на улице Семеновская, д. 12 в городе Владивостоке, возле увеселительного заведения «Виски-бар» двое мужчин приставали к девушке. За нее вступились молодые люди, возникла драка, в ходе которой один из пристававших нанес удар ножом по телу одного из мужчин, и убил.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Видео с dps_control


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря