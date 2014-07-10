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Археологи обнаружили в Приморье металлические инструменты первого тысячелетия до н. э.

Археологи обнаружили в Приморье металлические инструменты первого тысячелетия до н. э.

Фото: Администрация ПК

Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Приморье металлические орудия, относящиеся к первому тысячелетию до н. э. Ученые предполагают, что это древнейшие металлические изделия, найденные на территории юга Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС  и пресс-службу ДВФУ.

"Редкие железные изделия были найдены в районе бухты Муравьиной (бухта Уссурийского залива под Владивостоком - прим. ТАСС), где в древности существовало поселение янковской археологической культуры (первое тысячелетие до н. э.). В одном из 18 жилищ обнаружена компактная группа нескольких железных инструментов - нож, рыболовный крючок, шило и обломки. Металлические изделия - очень редкая находка в поселениях того времени в Приморье. Предполагаем, что это древнейшие железные изделия на юге Дальнего Востока", - отметили в пресс-службе.

Как считает директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов, дальнейшие исследования находок могут дать интереснейшие результаты, которые позволят ученым получить новые данные об эпохе зарождения культуры металла в Приморье.

Янковская археологическая культура была распространена на юге нынешнего Приморского края в IX-V веках до н. э. (период раннего железного века - прим. ТАСС). Многочисленные памятники встречаются на всем побережье залива Петра Великого и отличаются большими площадями, мощным культурным слоем, свидетельствующем о долговременном обитании древних людей.

По данным археологов, люди круглый год жили в крупных поселках, на побережье выращивали просо, в континентальной зоне - ячмень. Занимались рыболовством, собирали моллюсков и растения, охотились. Всего в Приморье найдено около 200 памятников этой культуры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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