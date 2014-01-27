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Председателем Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий

Председателем Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий

Фото: primorsky.ru

Первое заседание нового состава Общественной палаты Приморья состоялось сегодня, 23 мая. Участие в нем принял губернатор края Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что за три года работы первого состава реализованы важные инициативы в области межнациональных отношений, экологии, здравоохранения, культуры, образования, противодействия коррупции и другие.

«Через экспертизу Общественной палаты проходят самые важные законопроекты. Сегодня Общественная палата – площадка для диалога между гражданами и властью. Ваша задача – помочь власти выявить актуальные проблемы и предложить действенные механизмы для их решения. Я и мои заместители всегда готовы помочь вам», – подчеркнул губернатор.  

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в ходе первого оргзаседания был избран председатель нового состава Общественной палаты Приморья, его заместители и председатели отраслевых комиссий.

Председателем Общественной палаты единогласно избран Борис Ступницкий, его заместителем – Валерий Яшин. Председатели общественных комиссий: по общественному контролю – Валерий Яшин, по этике и регламенту – Владимир Богомолов, по содействию экономическому развитию – Юлия Пак, по качеству жизни и социальному развитию – Денис Григорьев, по развитию человеческого потенциала – Владимир Макаров, по экологической безопасности и природопользованию – Валентин Лабонин, по защите прав и свобод граждан – Алексей Буяков, по развитию гражданского общества – Вероника Муза.

Напомним, с инициативой о формировании общероссийской Общественной палаты в 2004 году выступил Президент России Владимир Путин. Предложение главы государства поддержали депутаты Государственной Думы, и 4 апреля 2005 года федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» был принят. 

В Приморском крае закон об Общественной палате появился в 2013 году по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского. А уже в 2014 году сформирован первый созыв палаты, ставшей главной площадкой для координации действий институтов гражданского общества в регионе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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