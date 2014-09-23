Настало тревожное время для будущих абитуриентов и их родителей. Всего месяц до государственной итоговой аттестации. По результатам ГИА среди образовательных учреждений Приморского края технический лицей Владивостока лидирует не первый год. Здесь по профильным предметам выпускники нередко получают максимальный балл. Свыше, чем у 40% лицеистов результаты - больше 80 баллов за предмет. В этом году свои знания испытают 85 одиннадцатиклассников, ОГЭ сдадут 86 лицеистов.

Дважды победитель регионального этапа в олимпиаде по химии, участник всероссийских олимпиад и обладатель губернаторской стипендии. На вопрос о формуле своих успехов, Никита Кудрявых говорит скромно: «Мне просто был интересен предмет, поэтому старался его дополнительно читать, изучать».

Будущий выпускник технического лицея выбрал политехнический вуз еще перед старшими классами. Тогда и поступил в лицей с математическим уклоном.

Никита Кудрявых, ученик 11 класса: «До этого учился в гимназии ДВФУ, там был гуманитарный профиль. У меня много одноклассников ушло именно сюда, были знакомые, их поспрашивал, понравилось, поэтому сюда и перешел».

Впереди у Никиты и других выпускников государственная итоговая аттестация. Но ребятам из технического лицея к экзаменам не привыкать. Чтобы поступить сюда учиться, все проходят вступительный экзамен. Кроме того, в этом учреждении аттестацию сдают ежегодно.

Татьяна Киселева, директор МАОУ Лицей технический Владивостока: «Мы в течение года, в 9 и 11 классе, неоднократно проводим пробные экзамены в формате единого государственного экзамена. Мы ситуацию максимально приближаем к той, в которую дети попадут наши на государственной итоговой аттестации».

Для детей главная цель таких репетиций — подготовиться к экзамену психологически. Учителям важно отследить какие моменты нуждаются в корректировке. Кроме того, в техническом лицее ведут уроки по выбору с задачами повышенного уровня сложности.

Татьяна Корф, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: «У нас есть электив, на котором они осваивают автокат. То есть работают на компьютерах и строят чертежи. Это наша специфика, которая им в дальнейшем, когда они поступают на инженерные специальности, оказывается полезна».

На общелицейских собраниях родителям выпускников рассказывают о том, что такое контрольно-измерительный материал, о необходимости системы подготовки и то, какое участие требуется именно от них. Администрация лицея считает - успешный результат экзамена — это совместная работа всех участников образовательных отношений: преподавателей, учеников и их родителей. В ожидании ЕГЭ-2017 года такой настрой необходим во всех образовательных учреждениях края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]