Истории фронтовых треугольничков открывают владивостокским школьникам те, кто более 70 лет назад их сам складывал и отправлял родным прямо из окопов и землянок. Свои раритеты участники Великой Отечественной однажды передали в музей почты. Теперь там специально для молодого поколения устраивают открытые уроки. И, как сегодня, не только по памятным датам.

Смотрят и слушают, не отводя глаз. Завораживает удивительный человек - Мария Алексеевна. 18-летняя радистка с Малой Земли — легендарная Машенька, выжившая в кровавой бойне на каменном куске новороссийского берега.

Десантная операция в феврале-сентябре 1943-го знаменита героизмом советских моряков и непродуманными планами командования. Проще говоря, две группировки, основная и отвлекающая, должны были высадиться на берега Новороссийска одновременно. Однако, этого не произошло. И первая оказалась под вражеским огнем. Второй повезло больше. Но все вместе вынуждены были вгрызаться в скалистую землю на долгие 225 дней.

Радистка 83-ей бригады морской пехоты Мария Григорьева помнит каждый день, словно только вчера это было. И страшные военные будни, и праздники. Они ведь тоже случались на Малой Земле.

Мария Гладун, участник Великой Отечественной войны: «23-го мы мальчишкам, чтобы сделать подарок, собирали парашютики. Немцы забрасывали нас ракетами, знаете, такие огни спускались с неба, а это ведь шелк, цветной шелк. И мы собирали его и обрабатывали мережкой, делали платки. Дарили парням».

Еще они писали письма. Если с Малой Земли доходили волнующие строчки, это было чудо. Сколько военных почтальонов погибло в море, по дороге в тыл... Один из фронтовых треугольничков Мария Алексеевна доверила прочесть Наташе Даленко: «Дорогая мамочка! Сегодня выписываюсь из госпиталя...»

В 1945-ом она горела вместе с радиостанцией уже под Кёнигсбергом и три месяца залечивала ожоги в госпитале. Так соскучилась по боевым друзьям, что писала лишь о желании вместе с ними бить врага. После войны Мария-Машенька работала на почте, в одном и том же отделении. Менялись только здания. В одном, на Героев Хасана, по счастью, открыли владивостокский музей почтовой истории. Сюда и принесла Мария Гладун свои фронтовые письма.

Марина Киселева, хранитель музея истории почты: «Как вы думаете, почему они такие, треугольники? Банально. Не хватало конвертов».

Замирают школьники, смотрят и слушают, не отводя глаз. И представляют разноцветный шелк на каменном клочке новороссийской земли и маленькую радистку. Она рядом, только руку протяни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]