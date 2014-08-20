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Во Владивостоке ученые ради спасения бухты Золотой Рог взялись за ее исследование

Во Владивостоке ученые ради спасения бухты Золотой Рог взялись за ее исследование

Во Владивостоке ученые взялись за исследования бухты Золотой Рог. Главная цель проекта — спасти её от загрязнения. Экологи, химики, микробиологи на борту научного катера сегодня отправились к берегам острова Попова. Они взяли более 300 проб воды, чтобы определить микробиологический состав, содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов. По словам океанологов, в акватории Золотого Рога за счет ветров и течений происходит хороший водообмен, за счет этого и выживают в нем флора и фауна. Когда появятся результаты исследований и когда приступят к очистке акватории? Подробный репортаж об этом смотрите в итоговом выпуске "Вестей: Приморье" в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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