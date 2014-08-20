Во Владивостоке ученые ради спасения бухты Золотой Рог взялись за ее исследование

Во Владивостоке ученые взялись за исследования бухты Золотой Рог. Главная цель проекта — спасти её от загрязнения. Экологи, химики, микробиологи на борту научного катера сегодня отправились к берегам острова Попова. Они взяли более 300 проб воды, чтобы определить микробиологический состав, содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов. По словам океанологов, в акватории Золотого Рога за счет ветров и течений происходит хороший водообмен, за счет этого и выживают в нем флора и фауна. Когда появятся результаты исследований и когда приступят к очистке акватории? Подробный репортаж об этом смотрите в итоговом выпуске "Вестей: Приморье" в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]