Во Владивостоке ученые ради спасения бухты Золотой Рог взялись за ее исследование
Во Владивостоке ученые взялись за исследования бухты Золотой Рог. Главная цель проекта — спасти её от загрязнения. Экологи, химики, микробиологи на борту научного катера сегодня отправились к берегам острова Попова. Они взяли более 300 проб воды, чтобы определить микробиологический состав, содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов. По словам океанологов, в акватории Золотого Рога за счет ветров и течений происходит хороший водообмен, за счет этого и выживают в нем флора и фауна. Когда появятся результаты исследований и когда приступят к очистке акватории? Подробный репортаж об этом смотрите в итоговом выпуске "Вестей: Приморье" в 21.45.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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