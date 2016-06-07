Во Владивостоке осужден водитель автобуса, напавший телеоператора ГТРК «Владивосток»

Во Владивостоке провозглашен приговор по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

23 мая 2017 г. Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынесен обвинительный приговор водителю автобуса, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенные с применением насилия над журналистом, а равно с угрозой применения такого насилия).

Как установлено в судебном заседании, преступные действия совершены в январе 2017 года на остановке общественного транспорта «Семеновская» во Владивостоке.

Водитель пассажирского автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» отказаться от распространения информации, а также применил насилие, высказывая при этом требования прекратить снимать репортаж.

В судебном заседании фигурант полностью признал себя виновным, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его за содеянное (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, явки с повинной, наличия на иждивении 3 малолетних детей) к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]