Приморец на протяжении 13 лет насиловал свою дочь
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который на протяжении 13 лет совершал сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2003 по апрель 2016 года, находясь в своей квартире, пользовался моментом и совершал преступления сексуального характера в отношении своей дочери. На момент совершения первых преступных действий ребенку было только 4 года. В течение 13 лет обвиняемый неоднократно под угрозой применения насилия в отношении девочки и других близких ей лиц насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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