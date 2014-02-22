Первый на Дальнем Востоке региональный центр сертификации специалистов проектного управления начал свою работу в Приморье

В Приморском крае приступил к работе первый на Дальнем Востоке региональный сертификационный центр «ПМ Стандарт». Открытый на базе Дальневосточного федерального университета, центр будет осуществлять подготовку проектных специалистов к сертификации в соответствии с российскими ГОСТами и проводить сертификационные сессии, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прессу-службу администрации края.

Как рассказали в департаменте проектного управления Приморского края, появление такого центра – важный этап становления проектной культуры на Дальнем Востоке России.

«Возрастающий спрос на проектных специалистов в государственном и частном секторе формирует требования к уровню профильных знаний и их объективной оценке. Подтверждение профессиональных компетенций в сфере проектного менеджмента становится преимуществом при трудоустройстве», – отметили в ведомстве.

Теперь подтвердить эти компетенции можно в пока единственном на Дальнем Востоке центре, открывшемся по инициативе и при поддержке департамента проектного управления Приморья. По словам главы ведомства Кристины Шуваловой, полученная сертификация будет полностью соответствовать требованиям к компетенциям проектных специалистов.

«Пройти сертификацию “ПМ СТАНДАРТ” могут все желающие. Первая сертификационная сессия запланирована на 30 июня», – сообщили в краевом департаменте проектного управления.

Получить подробную информацию о работе первого Дальневосточного Центра сертификации проектного менеджмента можно по телефону 8 (423) 240-65-65 или электронной почте mcdpo@dvfu.ru.

Напомним, проектный подход появился в Приморье задолго до его декларации российским Правительством как наиболее продуктивного управленческого решения. В августе 2015 года по поручению Губернатора Владимира Миклушевского был создан специальный орган власти – департамент проектного управления, выполняющий функции Центрального проектного офиса края. Уже через год край стал примером для других регионов в области управления, победив в конкурсе «Проектный олимп».

«В нынешней экономической и политической ситуации подход "от забора и до обеда" неприемлем. Если мы хотим иметь эффективные государство и экономику, то должны переходить на эффективные методы управления», – заявил Губернатор.

Ключевая задача центрального проектного офиса в 2017 году – масштабирование практики применения проектного управления на органы местного самоуправления, встраивание в приоритетные проекты Приморья и их реализация, а также продвижение проектного управления среди студентов и школьников, сертификация выпускников на соответствие начальному уровню знаний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]