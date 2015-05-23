Как отметят во Владивостоке День Славянской письменности и культуры?
Как отметят во Владивостоке государственный праздник — День Славянской письменности и культуры? Что из духовного наследия Кирилла и Мефодия, просветителей славян, — важно почерпнуть современному человеку? И как последователь православных миссионеров — святитель Иннокентий Вениаминов — помогал осваивать Дальний Восток? Об этом и не только — в интервью с кандидатом исторических наук, членом Общества изучения Амурского края Епископом Уссурийским Иннокентием. Смотрите 24 мая в 8.00 на канале «Культура».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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