В палатном корпусе приморского онкодиспансера приступили к чистовой отделке

В Приморье продолжается достройка палатного корпуса онкологического диспансера. Строители начали чистовую отделку помещений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня завершены работы по черновой отделке помещений палатного корпуса онкологического диспансера.

«В здании смонтированы инженерные системы: электро-, водоснабжения и канализации. Завершен монтаж системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, штукатурные работы, устройство полов. Подрядчик приступил к чистовой отделке помещений, ведется укладка кафеля и керамогранита, прокладка панелей шумоизоляции под интерьерные плиты. Заказано лифтовое и вентиляционное оборудование», – отметили в «Приморкрайстрое».

Подрядчик приступил к работам в начале марта. Строительная готовность палатного корпуса онкодиспансера составляет 75%. Работы планируется завершить к концу текущего года. При этом в департаменте градостроительства отметили, что палатный корпус будет сдаваться в комплексе с лечебно-диагностическим, как единое сооружение. В настоящее время проводится конкурс на поиск подрядчика.

Отметим, четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 коек, каждая из них с собственным санузлом и душем. На каждом этаже предусмотрен отдельный пищеблок.

Напомним, по словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, завершение строительства объекта – одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]