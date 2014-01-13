Не менее 2,4 млн тонн грузов планируется перевезти по участку Хасан-Раджин

Не менее 2,4 млн тонн грузов может пройти по участку Хасан (Приморский край) - Раджин (КНДР) грузопассажирской линии Владивосток - КНДР в 2017 году. Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка после встречи с посланником президента Республики Корея Сон Ем Гилем.

"Мы отметили, что проект Хасан - Раджин успешен. В прошлом году перевезено 1,5 млн тонн грузов по этому проекту, в этом году планируется 2,4 млн тонн. Пока это прежде всего уголь, - сказал он. - Нам нужно этот проект развивать, нужно думать над тем, чтобы грузовой базой был не только уголь, но и другие виды грузов".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, Галушка отметил, что считает важным вопрос возвращения в проект южнокорейских партнеров, которые изначально должны были стать участниками проекта, но в силу ряда причин не вошли в капитал управляющей проектом компании.

"Корейские партнеры не вошли в капитал управляющей компании, чтобы это было все-таки сделано, и проект стал полноценно трехсторонним, как он изначально задумывался", - пояснил он, отметив, что все инфраструктурные проекты с Южной Кореей оцениваются как перспективные для Дальнего Востока и России.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Терминал в порту Раджин открылся в июле 2014 года. Пропускная способность участка Хасан - Раджин и терминала составляет 5 млн тонн грузов в год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]