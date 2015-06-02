Правительственная комиссия одобрила поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Изменения в федеральные законы о «дальневосточном гектаре» и государственной регистрации недвижимости, предложенные Минвостокразвития России, были одобрены на заседании комиссии Правительства России по законопроектной деятельности.

Как сообщил статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, изменения направлены в первую очередь на сокращение числа отказов в предоставлении земельных участков гражданам и расширение территорий, где можно получить «дальневосточный гектар». Все это позволит сделать получение земли на Дальнем Востоке более удобным и простым.

В проекте закона предусмотрена возможность корректировки границ предоставляемого земельного участка в случаях, когда он пересекает границы других земель, либо ограничивает к ним доступ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. «В указанных случаях гражданину с его согласия может быть предоставлен другой земельный участок, либо изменены границы запрашиваемого», – уточнил Павел Волков.

Также расширяется перечень территорий, на которых можно можно получить участок.

«Снимается запрет на предоставление земельных участков, расположенных над участками недр, предоставленных для некоторых видов недропользования. Допускается предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий. Последнее особенно актуально для некоторых регионов. Например, в Еврейской автономной области из-за этого оказались «закрыты» 85 процентов земель региона», – уточнил замглавы Минвостокразвития.

Ранее вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев неоднократно говорил о необходимости расширения земель для предоставления «дальневосточного гектара» за счет охотугодий и территорий, находящихся в ведении Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Дополнительно в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вносятся поправки, связанные со вступлением с 1 января в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Напомним, процедура получения земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» может быть сокращена в два раза. Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов работы за год.

«Уже сегодня с нашими коллегами из компании «Росатом» подготовлены технологические предложения по сокращению срока предоставления земельного участка на Дальнем Востоке в два раза», - сообщил Александр Галушка.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».

«До конца года мы ожидаем не менее 130 тысяч заявок. Люди берут землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом этапе наша главная задача – помочь людям деньгами, построить инфраструктуру, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства», – резюмировал Министр.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]