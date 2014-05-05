Прокуратура выявила нарушения в деятельности краевого департамента по тарифам
Прокуратура Приморского края провела плановую проверку исполнения департаментом по тарифам Приморского края полномочий в сфере установления тарифов на коммунальные услуги.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуроры Приморского края, в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения в части необоснованного включения в тарифы ряда организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, расходов, не связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности.
В частности, в тарифы некоторых организаций, оказывающих населению услуги теплоснабжения, департаментом были включены расходы по уплате транспортного налога на автомобили, которые не используются для целей производства тепловой энергии.
Также имелись случаи включения в тарифы на водоснабжение и водоотведение расходов по уплате арендных платежей за пользование нежилым помещением в отсутствие заключенного в установленном порядке договора аренды.
Кроме этого, установлены факты ненадлежащего исполнения департаментом предоставленных полномочий в сфере административной практики, нарушения требований регламентов рассмотрения тарифных дел.
По результатам проверки прокурором края губернатору Приморского края внесено представление. О состоянии законности в коммунальной сфере проинформированы председатель Законодательного Собрания Приморского края и главный федеральный инспектор по Приморскому краю.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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