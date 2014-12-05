В Уссурийске девушка, защищаясь от насильника, ударила его ножом
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, 18 мая 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире избил и изнасиловал 21-летнюю знакомую. Защищаясь, девушка ударила ножом злоумышленника, однако это не остановило подозреваемого. Девушке все же удалось сбежать и она вызвала стражей порядка. Подозреваемый был задержан на месте преступления, ему оказана медицинская помощь. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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