Маяки фестиваля.Кто создает призы для участников телефестиваля «Человек и море — 2017»?
Совсем немного времени остается до начала 13-го международного телефестиваля «Человек и море». Фильмы-участники приходят со всего мира. Оргкомитет продумывает все нюансы проведения форума. Для будущих победителей уже готовятся призы. Их создание доверили скульптурной мастерской «Арт-АркаИм».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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