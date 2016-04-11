Маяки фестиваля.Кто создает призы для участников телефестиваля «Человек и море — 2017»?

Совсем немного времени остается до начала 13-го международного телефестиваля «Человек и море». Фильмы-участники приходят со всего мира. Оргкомитет продумывает все нюансы проведения форума. Для будущих победителей уже готовятся призы. Их создание доверили скульптурной мастерской «Арт-АркаИм».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]