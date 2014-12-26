В Находке полицейские пресекли продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Полицейские Находки следят за оборотом в сфере алкогольной продукции.

В ходе рейда в торговом павильоне на улице Пушкинская в поселке Южно-Морской сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции и алкоголя без лицензии.

Из незаконного изъято 18 литров спиртосодержащей продукции на сумму 8 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) и части 2 статьи 14.1(осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно). Материалы направлены в мировой суд.

Изъятая продукция спиртосодержащая передана на ответственное хранение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]