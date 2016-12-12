Топ-5 предложений для рабочего персонала в Приморье
В Приморье определены ТОП-5 предложений для рабочего персонала. Согласно анализу вакансий, размещенных на сайте hh.ru в Приморье в мае 2017 года самыми востребованными были профессии: монтажник оконных конструкций ПВХ, портной-закройщик, главный механик-наладчик, оператор ЧПУ (сверлильно-присадочный станок BHX), кладовщик.
Предлагаемая зарплата монтажнику: от 50 000 до 90 000 руб; портному-закройщику - от 35 000 руб; ператору ЧПУ (сверлильно-присадочный станок BHX) - от 40 000 до 50 000 руб; главному механику-наладчику - от 50 000 до 60 000 руб; кладовщику - от 35 000 до 40 000 руб.
Данные предоставлены Дальневосточной службой исследования сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunte.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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