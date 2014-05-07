В Уссурийске вынесен приговор по делу о попытке подкупа должностного лица
Иностранный гражданин реализовывал контрафактный товар в одном из торговый павильонов Уссурийска. Данный факт был выявлен в марте 2017 года сотрудниками отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокурартуры Приморского края, желая избежать изъятия контрафактного товара и привлечения к ответственности, хозяин торгового павильона попытался дать взятку в размере 15 тыс. рублей старшему оперуполномоченному отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску.
Сотрудник полиции сообщил о противоправных действиях взяткодателя.
Уссурийский районный суд, рассмотрев данное уголовное дело, признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия) и назначил ему за содеянное штраф в размере 500 тыс. рублей.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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