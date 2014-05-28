Расходы краевого бюджета на социальные программы в Приморье увеличились

24 мая на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли в трех чтениях проект поправок в главный финансовый документ края, представленный первым вице-губернатором Василием Усольцевым. Корректировки потребовались в связи с поступлением в краевую казну федеральных средств, а также налоговых и неналоговых поступлений. После изменений параметры краевого бюджета составляют 89,9 миллиардов рублей – в доходной части и 98,9 миллионов рублей – в расходной.

Доходная часть увеличилась на 2,3 миллиарда рублей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, эти средства будут направлены в первую очередь на социальные расходы. В частности, увеличится финансирование сферы здравоохранения: на приобретение нового оборудования для первичных онкологических кабинетов, 10 датчиков для аппаратов УЗИ и расходных материалов для проведения перинатальной диагностики.

Дополнительные средства направят также департаменту образования и науки на строительство детского сада на 280 мест в Большом Камне и школы на 1100 мест в Уссурийске. Более 13 миллионов рублей предусмотрено на компенсацию проезда и сопровождения детей во всероссийский детский центр "Орленок" и международный детский центр "Артек".

На 85 миллионов рублей увеличено финансирование учреждений культуры в муниципалитетах края. Более 6 миллионов предусмотрено на капительный ремонт стадиона «Локомотив» в Партизанске.

Еще 20 миллионов рублей направят на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, 119 миллионов рублей – на завершение капитального ремонта здания Владивостокского цирка. Более 10 миллионов рублей – на строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального района.

Дополнительно 1,5 миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства, 156 миллионов рублей – на восстановление разрушенных объектов после тайфуна «Лайонрок», более 90 миллионов рублей – на поддержку предпринимательства, включая фермерские хозяйства, 100 миллионов рублей – на создание новых рабочих мест в общеобразовательных организациях.

Кроме того, дополнительное финансирование предусмотрено по ряду социальных выплат из-за увеличения количества получателей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]