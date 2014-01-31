В Приморье задержан подозреваемый в серии краж
В Артеме по подозрению в совершении серии имущественных преступлений задержан 30-летний мужчина.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, в полицию обратилась местная женщина с заявлением о том, что неизвестный похитил денежные средства из кассового аппарата в магазине, расположенном по улице Пушкина. Сумма заявленного ущерба составила 15 тысяч рублей.
Камеры видеонаблюдения, установленная в торговом зале, зафиксировала момент совершения преступления.
Позже с аналогичным заявлением обратилась еще одна жительница Артема. На этот раз злоумышленник совершил кражу денег из помещения кафе, расположенного в торговом центре на улице Кирова.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Артема, которого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Установлена причастность подозреваемого к пяти эпизодам противоправной деятельности. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Подозреваемый заключен под стражу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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