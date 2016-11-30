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Партию запрещённых польских яблок уничтожили во Владивостоке

Партию запрещённых польских яблок уничтожили во Владивостоке

Фото: receptdolgolet.ru

Сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку и инспекторами Россельхознадзора обнаружено свыше 60 килограммов запрещённых к ввозу в Россию польских яблок. Санкционная продукция уничтожена во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками отдела № 2 УМВД России по г. Владивостоку (Первомайский район) и инспекторами Россельхознадзора выявлена зарубежная сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках ответных экономических санкций в отношении ряда зарубежных стран.

Санкционная продукция была обнаружена 22 мая на территории оптово-розничной торговой базы по ул. Коммандорской у одного из индивидуальных предпринимателей. Проверяющими было изъято из оборота 63 килограмма яблок из Польши.

В настоящее время нелегальная фруктовая продукция под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена на комплексе по утилизации биологических отходов «Фактор-Приморье» во Владивостоке.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года в Уссурийске инспекторами Россельхознадзора и полицейскими было обнаружено и раздавлено бульдозером 9,4 тонны яблок из Польши. На Сахалине в марте этого года Россельхознадзор обнаружил и направил на уничтожение 2,1 тонны польских яблок. Центнер опять же польских яблок был в апреле обнаружен в Находке и также уничтожен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Jale / Сегодня, 15:35
    № 1  
     

    "...было изъято из оборота 63 килограмма яблок" - это издевательство что ли такое )))))

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