Партию запрещённых польских яблок уничтожили во Владивостоке
Сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку и инспекторами Россельхознадзора обнаружено свыше 60 килограммов запрещённых к ввозу в Россию польских яблок. Санкционная продукция уничтожена во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками отдела № 2 УМВД России по г. Владивостоку (Первомайский район) и инспекторами Россельхознадзора выявлена зарубежная сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках ответных экономических санкций в отношении ряда зарубежных стран.
Санкционная продукция была обнаружена 22 мая на территории оптово-розничной торговой базы по ул. Коммандорской у одного из индивидуальных предпринимателей. Проверяющими было изъято из оборота 63 килограмма яблок из Польши.
В настоящее время нелегальная фруктовая продукция под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена на комплексе по утилизации биологических отходов «Фактор-Приморье» во Владивостоке.
Как сообщалось ранее, в феврале этого года в Уссурийске инспекторами Россельхознадзора и полицейскими было обнаружено и раздавлено бульдозером 9,4 тонны яблок из Польши. На Сахалине в марте этого года Россельхознадзор обнаружил и направил на уничтожение 2,1 тонны польских яблок. Центнер опять же польских яблок был в апреле обнаружен в Находке и также уничтожен.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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