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Ремонт трассы Артем-Находка ведут на трех участках

Ремонт трассы Артем-Находка ведут на трех участках

Ямочный ремонт сегодня ведется в районе автостанции в Шкотово, на 82-м и 90-м километрах трассы Артем-Находка в районе ЗАТО Фокино. Работы ведутся тремя ремонтными бригадами "Примавтодора".

«В настоящий момент перебрасываем фрезу в сторону Южно-Морского, там будет проведен ремонт дорожного покрытия. Всего за время, прошедшее с начала сезона ремонтных работ, на дороге Артем-Находка на 300 тонн перевыполнен норматив по летнему содержанию по укладке асфальта», – сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов.

Еще три дорожные бригады работают на дороге Шкотово-Партизанск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в июне на трассе Артем-Находка-порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра. Губернатор поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки до начала пикового летнего сезона.

В этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован инициированный Президентом России Владимиром Путиным приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

В этом году в четырех муниципальных образованиях агломерации: Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах, отремонтируют почти 200 километров дорог, установят новые дорожные знаки и ограждения, а также обеспечат освещение участков. За счет средств, направленных в рамках проекта, будет в том числе ремонтироваться существующая трасса Артем-Находка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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