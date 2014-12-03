Крабовые квоты распределили между предприятиями Приморья

На прошедшем в Москве аукционе определились обладатели долей квот добычи крабов для осуществления прибрежного рыболовства. Стоимость лотов на крабов Приморья превысила 22 миллиарда рублей. Заявки на участие в аукционе подали 22 приморских предприятия. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, крупнейшим обладателем прибрежных квот краба стало ОАО ТУРНИФ. Компания выиграла шесть лотов стоимостью более 10,3 миллиардов рублей.

На аукционе краб камчатский приобрели компании ООО «Краб Марин», ООО «ПРИМОРСКОЕ», ООО «Антей». Краб синий распределили между собой ООО «Реал Девелопмент», ПАО «НБАМР», ОАО ТУРНИФ. Краб волосатый четырехугольный приобрели ОАО ТУРНИФ, ООО «Реал Девелопмент», «Краб Марин». Сразу четыре лота краба-стригуна выиграла ОАО ТУРНИФ, а также ООО «Восход» и ПАО «НБАМР».

Стоимость лотов варьировалась от 1 миллиарда до 2 миллиардов рублей. Это позволило пополнить российский бюджет почти на 23 миллиарда рублей.

С победителями аукциона департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края заключит договор закрепления долей квот для прибрежного рыболовства до 31 декабря 2026 года.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]