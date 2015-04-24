«Вести: Приморье. Интервью» с Петром Морсиным
«Вести: Приморье. Интервью» с Петром Морсиным, первым заместителем Председателя Правления «Бинбанка».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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