Юрию Блинову смягчили меру пресечения

23 мая Приморский краевой суд изменил меру пресечения первому заместителю директора ТИНРО-Центра Юрию Блинову, его отпустили из-под стражи под домашний арест, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Днем ранее Приморский краевой суд также изменил меру пресечения для директора института Льва Бочарова: домашний арест заменили на залог в размере 2 млн рублей.

Лев Бочаров и Юрий Блинов были задержаны в марте. Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета, в отношении директора ТИНРО-Центра и его первого заместителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2015 году ТИНРО-Центр заключил договор с ООО «Морские млекопитающие» на отлов и привоз двух косаток в рамках выполнения государственного заказа. Животных привезли в Приморье и поместили в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней в пригороде Находки. Однако конкурс на реализацию разрешения на отлов морских млекопитающих был проведен после того, как косатки оказались в Приморье. Таким образом государственное предприятие незаконно потратило 13 миллионов рублей.

Ранее, в сентябре 2016 года Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в деятельности ТИНРО-Центра: продажу десяти белух в Китай, неправомерное осуществление закупок на 6,6 млн рублей, оплату невыполненных работ на общую сумму 2,5 млн рублей и другие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]