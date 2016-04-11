В четверг в Приморье усилятся дожди
Сегодня, 24 мая, облака очередного атмосферного фронта уже накрыли западные районы Приморсокго края, здесь идут грозовые дожди, в течение дня фронт будет перемещаться на восток и дожди распространятся на большую часть края. Температурный фон сохранится в пределах +10…+18 °С.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Примпогда.ру, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и во Владивостоке. Ветер южный умеренный до сильного. В условиях облачной погоды дневной прогрев будет незначительным, столбик термометра поднимется до +13…+15 °С.
В ночь на четверг, 25 мая, над Приморьем сохранится поле повышенного атмосферного давления. В большинстве районов края без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +1…+9 °С.
25 мая днём синоптическая обстановка на юге Дальнего Востока изменится. С районов Забайкалья на юго-восток сместится обширный тропосферный вихрь. Утром приземный центр циклона через Корейский полуостров выйдет на северо-запад Японского моря и далее продолжит движение на восток, вдоль южного побережья Приморья. В крае начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +8…+19 °С.
Во Владивостоке в четверг облачно, ночью небольшой дождь, днём его интенсивность увеличится. Ветер сильный. Температура ночью +6…+8 °С. Днем прохладно, +10…+12 °С.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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