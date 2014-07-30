29 мая будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на ст. Артём-Приморский II

С 10 до 18 часов 29 мая временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд по ст. Артём-Приморский II. Это связано с ремонтными работами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток), движение легкового автотранспорта будет осуществляться под железнодорожным путепроводом. Движение крупногабаритного транспорта в период ремонтных работ переезда осуществляться не будет.

При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]