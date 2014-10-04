В Спасском районе Приморья спасатели ищут пропавшего мужчину

22 мая в приморское МЧС обратились полицейские с просьбой о помощи в поиске пропавшего мужчины. Стражи порядка сообщили спасателям о том, что они ищут гражданина 1953 года рождения, который 16 апреля пропал в районе садоводческого общества «Заманиха-Шиферный» и на связь до настоящего момента не вышел.

На территории садоводческого общества, в районе которого пропал человек, располагается три озера, в одном из которых, предположительно, он утонул, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

23 мая в 10.00 на поиск убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 4 человек и 2 единиц техники (3 комплекта водолазного оборудования, 1 лодка). До 21.00 было обследовано и протралено 2000 кв. м водной и подводной поверхности. Поиск результата не дал и будет продолжен 24 мая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]