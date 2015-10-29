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Полномочия депутата Заксобрания Приморья Андрейченко досрочно прекращены

Полномочия депутата Заксобрания Приморья Андрейченко досрочно прекращены

Полномочия депутата Законодательного собрания Приморского края, координатора регионального отделения ЛДПР Андрея Андрейченко досрочно прекращены в связи с тем, что он станет депутатом Госдумы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЗакСа.

Решение о досрочном прекращении полномочий А.Андрейченко в среду на основании его заявления приняли депутаты Законодательного собрания.

А. Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Годумы от Приморского края. По решению высшего политического совета ЛДПР ему будет передан вакантный мандат.

А. Андрейченко в сентябре 2016 года был избран депутатом заксобрания Приморского края по единому избирательному округу от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР. В приморском парламенте он работал на посту зампредседателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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