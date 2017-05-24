В Уссурийске произошло ДТП с участием большегруза
Тяжелое ДТП с участием большегруза произошло на объездной уссурийской трассе. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, Freightliner влетел в бетонные блоки, стоявшие вдоль дороги.
Большегруз развернуло поперек трассы, от удара вырвало колесную ось.
О пострадавших пока не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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