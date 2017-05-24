В Уссурийске произошло ДТП с участием большегруза

Тяжелое ДТП с участием большегруза произошло на объездной уссурийской трассе. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, Freightliner влетел в бетонные блоки, стоявшие вдоль дороги.

Большегруз развернуло поперек трассы, от удара вырвало колесную ось.

О пострадавших пока не сообщается.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Май 23 2017 в 10:48 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]