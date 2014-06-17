Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского края. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Партнерские отношение, которые выгодны для развития экономики региона. Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского края. Финансовая организация предлагает новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые нацелены на рост предпринимательства. Подробнее — в следующем сюжете.
Сегодня Приморский край — динамично развивающаяся территория. Большой интерес регион вызывает как у российского, так и у иностранного бизнеса. От реализации проектов напрямую зависит производственный потенциал экономики. Чтобы инвесторы и предприниматели могли воплощать в жизнь задуманное и получать льготные условия, на рынке банковских услуг необходимо развитие здоровой конкуренции.
Василий Усольцев, вице-губернатор Приморского края: «Потребность в кредитовании большая и в стране, и в Приморском крае и такие крупные банки нам нужны. В первую очередь это повышает конкурентность банковской среды и возможность получения различных финансовых услуг».
Долгосрочное и среднесрочное финансирование инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» предлагает различные формы работы с предпринимательским сектором. В том числе с использованием механизмов государственной поддержки и льготного кредитования. Многие программы уже реализуются, укрепляя экономику региона.
Геннадий Жужлев, член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие»: «Есть очень интересные планы и наработки у нас, у банка «Открытие» совместно с фондом развития Дальнего Востока. Недавно банк подписал соглашение с ФРДВ по программе доступного кредитования для предприятий малого и среднего предпринимательства Дальнего Востока, в Приморском крае мы тоже будем эти проекты реализовывать».
Соглашение между банком и администрацией края позволит взаимодействовать не только в предпринимательской сфере. Еще одним немаловажным аспектом совместной работы станет эффективное решение вопросов, связанных с улучшением уровня жизни и социальной защищенностью населения Приморского края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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