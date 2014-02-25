Центр содействия развитию молодежи откроется в Приморье

Центр содействия развитию молодежи Приморья начнет работу в середине июня. Новое учреждение возглавит директор краевого департамента культуры Сергей Матлин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время Сергей Матлин находится в ежегодном отпуске. По его окончании, с 10 июня, он будет переведён с должности директора департамента культуры на место руководителя Центра содействия развитию молодежи.

«Учитывая огромный опыт Сергея Валерьевича Матлина в сфере молодежной политики, где он является не только одним из ведущих экспертов, но и эффективным практиком, именно ему было предложено возглавить работу по организации деятельности нового центра. Эта организация призвана обеспечить координацию и развитие различных молодежных программ. Причем, речь идет как об уже существующих и успешно действующих программах, например, волонтерских, так и абсолютно новых проектах, в том числе федерального уровня», – прокомментировал вице-губернатор Приморья Илья Ковалев.

Центр будет отвечать за организацию и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое, культурное, научное и общественное развитие Приморского края. Его работа будет направлена на содействие в реализации социально-значимых молодежных инициатив, обучение добровольцев, организацию культурно-зрелищных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни и другие мероприятия, в которых задействована молодежь. Только в этом году Приморье должно принять на своей территории часть программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также третий Восточный экономический форум.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]