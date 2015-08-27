Суд в очередной раз на смог сформировать коллегию присяжных по делу "кировской банды"

Четвертая попытка сформировать коллегию присяжных на новом процессе по делу "кировской банды" провалилась 24 мая из-за недостаточной явки кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского краевого суда.

"Сформировать коллегию вновь не удалось из-за недостаточной явки кандидатов. Следующую попытку суд предпримет 20 июня",- сказал представитель суда. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, предыдущая попытка сформировать коллегию присяжных была предпринята 12 апреля. "Кировская банда" - это участники преступной группировки, которые были признаны виновными в бандитизме и совершении тяжких преступлений в Приморье, в частности, в отношении сотрудников полиции в 2010 году. Для их задержания использовали спецназ и бронетехнику. Во время операции двое покончили жизнь самоубийством.

О процессе

Процесс начался 16 февраля этого года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. На прошлом процессе, который продолжался с июля 2015 года до июля 2016 года, на формирование коллегии присяжных ушло полгода.

Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

В июле прошлого года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении этого эпизода дела "кировской банды". Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить двух фигурантов, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, из-под стражи.

Дело "кировской банды"

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле "кировской банды". Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

Первый процесс над начался в июне 2011 года. Он затягивался из-за того, что были похищены три тома уголовного дела. Только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников - Владимира Илютикова и Алексея Никитина - к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно.

Вадим Ковтун был осужден на 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Верховный суд РФ 21 мая 2015 года отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]