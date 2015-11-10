Почти 5 тысяч сигарет изъяли у гражданки КНР уссурийские таможенники

За неполные 5 месяцев 2017 года уссурийскими таможенниками было выявлено 35 фактов незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий, изъято более 1,5 тысяч пачек сигарет. Как правило, лица пытаются ввезти товар на территорию Российской Федерации из Китая.

Так, должностные лица Лесозаводского таможенного поста выявили в багаже гражданки КНР, следовавшей из Китая в Россию 4600 сигарет. Женщина заявила, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также запрещенных или ограниченных к ввозу, таможенную декларацию не заполняла и не подавала. Однако с помощью рентгеновской установки среди личных вещей гражданки было обнаружено 230 пачек табачных изделий. По словам правонарушительницы, товар она перемещала не для личного пользования, а для знакомых. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и направлен на экспертизу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Антонину Лочилову..

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]