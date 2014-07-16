Новости Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:53
  0

Владимир Миклушевский поручил разобраться со скандальной стройкой в центре Арсеньева

Владимир Миклушевский поручил разобраться со скандальной стройкой в центре Арсеньева

Фото: Администрация ПК

Вместо сквера в центре Арсеньева может появиться автомобильная парковка, обеспокоены жители города. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в ситуации и не допустить уничтожения зеленой зоны. Ситуацию обсудили на встрече с депутатами Арсеньевского городского округа  24 мая в ходе рабочего визита главы региона в муниципалитет. 

По словам заместителя председателя Думы Арсеньевского городского округа Владимира Авагимяна, жители обеспокоены стройкой на Комсомольской площади, в администрацию поступает большое количество жалоб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

«Во-первых, площадь застройки в три раза больше, чем представлялось на общественных слушаниях. Вместо обещанных трех тысяч квадратных метров на площади строится здание в десять тысяч квадратов. Во-вторых, жителей Арсеньева очень беспокоит, на месте зеленой зоны возле строящегося торгового комплекса появится автопарковка. Хотя по условиям конкурса застройщик обязан выполнить благоустройство: разбить газоны, высадить зеленые насаждения, уложить брусчатку и установить скамейки», – отметил он. 

Владимир Миклушевский полностью поддержал позицию жителей Арсеньева. 

«Мне докладывали, что проект претерпел изменения, но это с жителями никто не согласовал. Это было кулуарное решение. Я однозначно на стороне жителей. Подобные ситуации происходили и во Владивостоке, но зеленые зоны удалось отстоять. Необходимо внимательно изучить документы, проектную и разрешительную документацию. Прошу также прокуратуру подключиться к этому вопросу, контроль оставляю за первым вице-губернатором края Василием Усольцевым», – заявил глава региона. 

Губернатор Приморья подчеркнул, в крае активно реализуется приоритетный проект партии «Единая Россия» по формированию комфортной городской среды. Его задача – сохранить и благоустроить городские парки, скверы и другие общественные зоны, а также дворовые территории.

«Программа рассчитана на пять лет, только на старт проекта направлено 470 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. В этом году участвуют 58 городов и поселков края. Отдельное направление проекта – парки малых городов, и это очень важно: люди должны иметь комфортные прогулочные зоны для отдыха. Мы не можем допустить, что в одном месте парк восстанавливаем, а в другом – уничтожаем. Развитие бизнеса важно для экономики региона, но только если не в ущерб людям и окружающей территории», – подчеркнул глава края. 

Отметим, в Приморье в этом году благоустроят 58 населенных пунктов, в них проживает большая часть населения края – более 1,6 миллиона человек. На сегодняшний день в городах и поселках края, участвующих в приоритетном проекте по созданию комфортной городской среды, формируют адресные программы по благоустройству. Уже известны более 100 дворов и общественных пространств, которые отремонтируют в этом году. Полный перечень станет известен после 25 мая.

Пятилетние программы по благоустройству городской среды должны быть сформированы до конца текущего года. 

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря