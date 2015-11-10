Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:59
  0

Гражданин КНР пытался вывезти из России штык-нож к автомату Калашникова

Гражданин КНР пытался вывезти из России штык-нож к автомату Калашникова

Фото: Ножиков

Гражданин Китая, выезжающий из России на родину, пытался вывезти штык-нож к автомату Калашникова. Данный факт был выявлен должностными лицами таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

Таможенную декларацию мужчина не подавал, однако в ходе проведения таможенного контроля предъявил товар, а также документы на него, выданные одним из владивостоксих магазинов, в котором он его приобрел. По словам гражданина, нож вез для пополнения домашней коллекции.

Товар изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет установлено, является ли штык-нож холодным оружием или сувенирным изделием, как утверждает лицо, перемещающее товар.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря