Гражданин КНР пытался вывезти из России штык-нож к автомату Калашникова

Гражданин Китая, выезжающий из России на родину, пытался вывезти штык-нож к автомату Калашникова. Данный факт был выявлен должностными лицами таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

Таможенную декларацию мужчина не подавал, однако в ходе проведения таможенного контроля предъявил товар, а также документы на него, выданные одним из владивостоксих магазинов, в котором он его приобрел. По словам гражданина, нож вез для пополнения домашней коллекции.

Товар изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет установлено, является ли штык-нож холодным оружием или сувенирным изделием, как утверждает лицо, перемещающее товар.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]