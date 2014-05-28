Более двух миллиардов рублей поступило в бюджет Приморского края из федерального центра. Средства направят на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру и спорт. Об этом говорили парламентарии на заседании Законодательного собрания.

В этом году в программе «Земский доктор» смогут принять участие 63 специалиста. Медицинские работники, переехавшие в районы края, получат единовременную выплату. Всего из регионального бюджета на поддержку таких врачей выделено около 38 миллионов рублей. На заседании парламентарии одобрили корректировки бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Александр Ролик, председатель законодательного собрания Приморского края: «Изменения будут касаться также поступления дополнительных средств, их направления в первую очередь на поддержку врачей, которые выезжают на работу в сельскую местность».

Объемы отгружаемого угля увеличиваются вместе с негативным влиянием на экологию. Загрязнение от деятельности стивидорных компаний в Находке — острая проблема, решение которой долго не могли найти: закрытый способ перевалки дорог, а водяных пушек для борьбы с пылью недостаточно. Парламентарии разработали специальный законопроект «Об охране атмосферного воздуха». Теперь руководители вредных производств в полной мере будут нести ответственность за выявленные нарушения.

Андрей Андрейченко, зам. председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию: «Терминалы начнут работать по-другому. Потому, что они смогут по этому закону быть наказаны ни штрафом, потому что он для них, как капля в океане, а конкретным наказанием — остановкой стивидорных компаний».

На заседании спикер краевого парламента Александр Ролик подвел итоги работы Заксобрания за прошлый год. Речь шла о ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», реализации федеральных законов о «Дальневосточном гектаре», территориях опережающего развития и свободном порте.

Джамбулат Текиев, председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности: «Мы принимаем те законы, которые способствуют комфортной жизни жителей Приморского края. У нас постоянный мониторинг есть законов, мы вносим изменения в соответствии с мониторингом, как работают те или иные законы».

В этом году дополнительные средства выделят системе краевого образования. Так, в Большом Камне завершат строительство детского сада на 280 мест, а в Уссурийске приступят к возведению новой школы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]