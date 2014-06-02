Прокуратура проверила эксплуатацию тепловых сетей Владивостока и ужаснулась

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2017-2018 гг. прокуратурой города Владивостока проведена проверка муниципального унитарного предприятия города «Владивостокские электрические сети» на предмет организации надлежащей эксплуатации тепловых сетей, находящихся на территории краевого центра, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По итогам надзорных мероприятий выявлены нарушения в указанной сфере. Так, в период с 2010 г. по 2016 г. МУПВ «ВПЭС» выполнен капитальный ремонт только 1,8% от общей протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием.

Порядка 140 муниципальных объектов тепловой сети общей протяженностью 75 748,64 п.м за период их эксплуатации вовсе не подвергались капитальному ремонту (замене), на 40 муниципальных объектах тепловой сети общей протяженностью 132 тыс. п.м. в период с 2010 г. по 2016 г. выполнялся капитальный ремонт только их части, при этом участки тепловых сетей, общей протяженностью около 122 тыс. п.м. оставлены без капитального ремонта.

Более того, проверкой установлено, что муниципальное предприятие не располагает полными и объективными сведениями об общей протяженности ветхих тепловых сетей (требующих капитального ремонта либо их замены), что влияет на эффективность использования закрепленного за предприятием муниципального имущества и надлежащую эксплуатации тепловых сетей.

В ходе выездной проверки установлены многочисленные нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.

Так, на имеющихся на предприятии и ее структурных подразделениях схемах тепловой сети г. Владивостока не отмечаются места и результаты плановых шурфовок, места аварийных повреждений, затоплений трассы и переложенные участки; данные схемы ежегодно не корректируются и, соответственно, не актуализируются. В МУПВ «ВПЭС», производственных подразделениях предприятия отсутствует план шурфовок на 2017 год, при этом плановые шурфовки на тепловых сетях, эксплуатируемых предприятием, не проводятся, паспорта участков тепловой сети отсутствуют (либо представлены не на все сети).

Во всех производственных подразделениях не соблюдается периодичность обходов сетей, журналы текущих ремонтов, а также журналы дефектов не ведутся, отсутствуют графики обходов тепловых сетей.

Отсутствуют установки электрохимической защиты, а на имеющейся инструкции с разработанным планом действий при аварии отсутствуют сведения о порядке отключения магистралей, распределительных сетей и ответвлений к потребителям, а также возможные переключения для подачи теплоты потребителям от других магистралей, отсутствуют схемы возможных аварийных переключений между магистралями.

Бездействие МУПВ «ВПЭС» по надлежащей эксплуатации и своевременному капитальному ремонту тепловых сетей влечет нарушение прав граждан на качественное и бесперебойное теплоснабжение происходящими технологическими инцидентами, которых на тепловых сетях предприятия отмечается ежегодное увеличение.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором города Владивостока директору МУПВ «ВПЭС» внесено представление об устранении нарушений законодательства о теплоснабжении.

Рассмотрение представления и принятие мер к устранению нарушений поставлено на контроль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]