Более полумиллиона рублей алиментов задолжала мать своим семерым детям
Жительница г. Артема, лишенная родительских прав на семерых детей, накопила задолженность по алиментам в размере более полумиллиона рублей.
Дети семнадцати, пятнадцати, четырнадцати, одиннадцати, семи, шести и пяти лет не видят от своей матери ни материальной поддержки, ни родительской заботы и обеспокоенности по поводу их нынешней жизни. Обозримое будущее детей мать тоже совершенно не интересует. Один из ее детей воспитывается в детском доме, остальные взяты под опеку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморских судебных приставов.
Долгое время нерадивая мать находилась в розыске, пока о месте жительства должницы не рассказал один из опекунов ее детей. Гражданке волей-неволей пришлось встретиться с судебными приставами, которые, в соответствии со ст. 5.35-1 КоАП РФ, за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей составили в отношении алиментщицы протокол об административном правонарушении.
Решением Артемовского городского суда гражданка была подвергнута наказанию в виде обязательных работ на срок в 20 часов. Однако данная меря никак не повлияла на сознание алиментщицы. Отработав положенное, она не трудоустроилась, не встала на учет в Центр занятости населения и не стала менять привычный образ жизни.
Поскольку гражданка продолжает уклоняться от уплаты алиментов, она будет привлечена к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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