Кинологи-пограничники отмечают свой профессиональный праздник. 25 мая 1893 года был подписан циркуляр, где указывалась необходимость более чуткой и зоркой охраны. Для этого-то и завели на постах и секретах сторожевых собак. Кстати, первый собачий питомник на Дальнем Востоке появился 90 лет назад. И в его штате был специальный повар. А наши корреспонденты за историями пограничной собачьей жизни отправились в Гродековский питомник.

Насторожили мы воспитанников капитана Александра Салащенко. Хотя среди зубастых оказался и старый знакомый — восточно-европеец Фрэд. С его инструктором Дмитрием Суриковым уже работали на границе. Тогда пес задержал нарушителя. Семь лет они вместе — человек и собака. Через год четвероногий напарник уйдет на пенсию, чтобы стать старшему прапорщику Сурикову просто другом.

Дмитрий Суриков, инструктор питомника, старший прапорщик: «Собак никто не заменит, это точно. Автомат может промахнуться, собака никогда не промахнется, всегда поможет, догонит, найдет, поймает. Это наши глаза, наши уши, только усиленные».

Говорят же, «мертвая хватка». Это о способностях пограничных бельгийских овчарок. Таких, как Блик. С прапорщиком Мамонтовым три года назад они просто выбрали друг друга.

Алексей Мамонтов, вожатый служебных собак: «Такого не бывает, чтобы собака всегда с полуслова понимала, по-разному бывает, собака, во-первых, кобель, у него есть свой характер, приходится где-то с ним построже быть. Работаем!»

Молодняк пока отдыхает и крепнет. У каждого щенка своя богатая родословная и особенности генетики. Восточно-европейцы демонстрируют олимпийское спокойствие. Бельгийцы — холерики, полная противоположность. Потому на каждого подростка здесь составлена учебная программа. И пока всё идет по плану. Только шустрому Рольфу никак не удается покорить бум.

Юлия Салащенко, вожатый служебных собак, прапорщик: «Нужно всегда золотую середину находить: где-то кнут, а где-то конфетка».

Вот настоящие конфеты кинологи категорически не рекомендуют ни малышам, ни взрослым! Пограничных собак стараются кормить так, чтобы процесс пищеварения не мешал им в любой момент выходить на охрану родных рубежей. К слову, 35 воспитанников уже убыли к месту службы на заставы Дальневосточного региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]