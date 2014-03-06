Анонс на 26 мая

26 мая на центральной площади Владивостока с 8.00 до 19.00 развернется продовольственная ярмарка.

26 мая во Владивостоке в 10.00 в районе остановки общественного транспорта «Гайдамак», у памятника Пограничникам, погибшим при защите рубежей Отечества, пройдет торжественное возложение венков и цветов, приуроченное ко Дню пограничника.

26 мая во Владивостоке в 16.30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие выставки «Круговая порука». Вход свободный.

26 мая во Владивостоке с 17.00 до 18.30 в Приморской государственной картинной галерее на улице Алеутской, 12 открывается вторая выставка Недели корейского искусства в Приморской галерее «Ли Кванг-Ха. История любви». Выставка проходит с 27 мая по 18 июня. Вход на выставку свободный.

26 мая во Владивостоке в 17.00 в Главном корпусе музея им. Арсеньева (ул.Светланская, 20) состоится открытие выставки, посвященной 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Иннокентия Вениаминова.

26 мая профсоюзные организации Приморья в четвертый раз померятся спортивными достижениями на спартакиаде во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ.

26-27 мая с. Екатериновка (Партизанский р-н). Чемпионат ДВФО по альпинизму, скальный класс.

26-28 мая г. Владивосток, акватория Амурского залива, Спортивная гавань. Первенство г. Владивостока «Паруса нашей надежды» по парусному спорту.

26 мая — День российского предпринимательства.

26 мая — День снежного барса на Алтае.

26 мая — День сварщика в России.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]