Школьники Владивостока возрождают традицию сбора макулатуры. Видеорепортаж Марии Ежевской
Современные школьники — за советские традиции. Ученики одной из школ Владивостока сами решили массово сдать макулатуру. В год экологии, подчеркивают, это особенно актуально. Много ли собрали бумаги, и на что пойдет этот мусор?
Старые тетради, журналы, бумажная упаковка. Нести ненужные вещи в школу для этих старшеклассников в новинку.
Это в советские годы для каждого учебного заведения была установлена годовая норма сбора. Да и купить дефицитную книгу можно было лишь после сдачи бумаги — 20 кг макулатуры за один том. Сегодняшних школьников движут совсем другие причины.
Никита Семенович, ученик 11 «Б» класса школы №7 Владивостока: «Мы сохраняем деревья, окружающую среду. Также недавно у нас был субботник, мы садили деревья, елки».
Кристина Джураева, ученица 11 «Б» класса школы №7 Владивостока: «Объявив по громкой связи, мы собрали макулатуру. Я принесла книжки, газеты».
Елена Комарова, учитель русского языка и литературы школы №7 Владивостока: «Вот из этих старых книг сделают новые. Значит, не зря мы живем, не зря работаем».
За активистами в 7-ой школе Владивостока потянулись не только сверстники, но и ученики младших классов. Такого пыла не ожидали и представители завода по переработке бумаги. Грузовик, который обычно заполняют несколько образовательных заведений, целиком загрузили здесь.
Елизавета Пинчук, заведующая производством компании по переработке макулатуры: «Вторсырье идет во вторичную обработку и используется в экономике. Думаю, для города Владивостока это очень выгодно».
50 кг бумаги, сданной в переработку, сохраняет одно дерево. А современные технологии позволяют из макулатуры выпускать не только чистейшую белую бумагу, но и новые строительные материалы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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