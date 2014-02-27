Приморец в пылу ссоры убил своего знакомого и спрятал труп в разрушенном здании
Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя 1980 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в ночь на 8 марта 2017 года в поселке ДВ МИС Октябрьского района, куда фигурант приехал в гости к своей знакомой.
В процессе распития спиртных напитков между ним и находившимся в гостях у хозяйки квартиры мужчиной возникла ссоры. В ходе конфликта злоумышленник вывел потерпевшего в прихожую, где нанес ему руками и ногами более 20 ударов в область головы и тела.
В течение ночи он еще несколько раз избивал мужчину, в результате чего тому были причинены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма.
Утром 8 марта потерпевшего обнаружили мертвым. С целью сокрытия совершенного преступления фигурант завернул его тело в покрывало и перенес в разрушенное здание, где скинул труп в отверстие в полу, закрыв камнем. После этого он скрылся с места преступления.
В дальнейшем его задержали сотрудники полиции.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.03.2017 Приморец убил инвалида бутылкой шампанского
-
16.11.2016 В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, насмерть забивший свою сожительницу
-
10.06.2016 В Спасске-Дальнем перед судом предстанет местный житель, до смерти забивший своего знакомого
-
28.05.2015 Во Владивостоке в результате пьяной ссоры мужчина убил своего двоюродного брата
-
25.12.2014 Житель с.Кондратьевка в ходе семейной ссоры убил свою жену
-
27.02.2014 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с последующим расчленением тела жертвы
Добавить комментарий