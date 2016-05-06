Хорошая весенняя погода придет в Приморье на выходных
В предстоящие выходные дни, 27–28 мая, синоптическая обстановка в Приморском крае будет спокойной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Циклон, на неделе непогоду в Приморье, в субботу покинет Японское море и переместится на акваторию Тихого океана. Атмосферное давление в крае будет расти.
В субботу местами возможны небольшие дожди. В воскресенье погода без осадков.
В условиях антициклональной погоды ночью температурный фон в крае невысокий, +2…+8 °С. Днем тепло, в субботу +20…+25 °С, на побережье +13…+19 °С, в воскресенье воздух прогреется еще на 3−5 градусов.
Во Владивостоке в выходные без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью +8…+10 °С, днем +18…+21 °С.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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