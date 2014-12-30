Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:11
  0

В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях

В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях

В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях. Последний звонок прозвучал 25 мая для 9,13 тыс. школьников, из них 2,2 тыс. - это старшеклассники во Владивостоке. В этом году во многих школах пришлось нарушить традицию проведения торжеств на свежем воздухе: на Приморский край обрушились сильные дожди и грозы. Они заставили организаторов перенести мероприятия в закрытые помещения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Праздничные мероприятия проходили при повышенных мерах безопасности. За два часа до начала торжества все объекты образования были обследованы служебно-розыскными собаками. Наряды дорожно-патрульной и патрульно- постовой служб полиции были максимально приближены к местам проведения мероприятий, а сотрудники органов внутренних дел несли дежурство в каждой школе Приморья.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря