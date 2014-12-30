В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях. Последний звонок прозвучал 25 мая для 9,13 тыс. школьников, из них 2,2 тыс. - это старшеклассники во Владивостоке. В этом году во многих школах пришлось нарушить традицию проведения торжеств на свежем воздухе: на Приморский край обрушились сильные дожди и грозы. Они заставили организаторов перенести мероприятия в закрытые помещения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Праздничные мероприятия проходили при повышенных мерах безопасности. За два часа до начала торжества все объекты образования были обследованы служебно-розыскными собаками. Наряды дорожно-патрульной и патрульно- постовой служб полиции были максимально приближены к местам проведения мероприятий, а сотрудники органов внутренних дел несли дежурство в каждой школе Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]