Молодые актеры покоряют главную театральную сцену Уссурийска и делятся «вдохновением». В городе стартовал фестиваль молодежного театрального творчества. Непрофессиональные актеры пытаются удивить жюри. А главное, на творческой волне закончить учебный год. Какие постановки смогут увидеть зрители?

На сцене уссурийского драмтеатра разыгрывают «Историю одной принцессы». Яркие костюмы, свет софитов, заполненный зрителями партер. Все, как на обычной премьере, только актеры в спектакле — дети. Фестиваль молодежного театрального мастерства «Вдохновение» заканчивает учебный год у школьников и студентов на творческой волне.

Кристина Бабчук, исполнительница главной роли спектакля «История одной принцессы»: «Я полюбила простого парня, а меня пытались выдать замуж за короля. У нас очень много новичков сегодня сыграли, а вообще студия наша существует уже 10 лет!»

В небольшом по меркам страны Уссурийске сразу два драматических театра. А драмкружки и студии открыты почти во всех школах, сузах и вузах. А потому и родилась идея устраивать большие театральные фестивали среди молодежи. Этот уже восьмой по счету.

Анна Новокрещенных, главный специалист управления молодежной политики, физической культуры и спорта: «Репертуар спектаклей очень разнообразный. От детских сказок до романтических мелодрам».

Оценивают талант юных артистов профессионалы — мастера сцены, постановщики, художники. При этом участникам ставят весьма жесткие рамки. Продолжительность спектакля не должна превышать 60 минут. Для студентов приморского училища культуры выход на главную сцену города — еще и экзамен по спецпредметам. А для режиссера спектакля «Ужас, что за воскресенье» к тому же и дипломная работа.

Станислава Стрижнева, студентка Приморского краевого колледжа культуры: «Мы долго готовились, шли к этому. Очень долго готовились!»

В течение трех дней жюри будет оценивать театральные способности студентов и школьников пяти коллективов. Кому-то обязательно посоветуют поступать на актерский факультет. А зрителей приглашают получить приятные впечатления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]